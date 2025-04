Dal Barocco al genere elettronico. Oltre cento eventi di ampio respiro

Oltre 100 eventi nei luoghi più suggestivi di Siena e delle terre senesi, il Chigiana International Festival & Summer Academy 2025 porterà in città grandi interpreti internazionali, concerti sinfonici e corali, produzioni d’opera, concerti da camera, musica elettronica, performance multimediali, giovani talenti internazionali, mostre e centinaia di musicisti da tutto il mondo. Dal 9 luglio al 2 settembre, ‘Derive’, con la direzione artistica di Nicola Sani, darà vita a un’imponente rassegna di eventi, declinati in 7 percorsi tematici: Special events, Legends, Today, Opera, Off the wall, Factor, e Lounge, con oltre 800 interpreti musicali coinvolti e 6 formazioni in residenza.

In occasione della 94ª Chigiana Summer Academy sono previste numerose prime assolute e sono stati inoltre attivati 33 corsi ad alto perfezionamento per gli studenti dell’Accademia senese. Le danze si apriranno il 9 luglio con il Maestro Marco Angius a dirigere l’Orchestra della Toscana e il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’ al Teatro dei Rinnovati di Siena. In programma il capolavoro di Boulez per coro e orchestra, ’Cummings ist der Dichter’, su testo del poeta inglese E. Cummings. Un’importante novità è nel tradizionale ‘Concerto per l’Italia’, che si terrà in Piazza del Campo il 18 luglio con il Maestro James Conlon e Lilya Zilberstein. Quest’anno però sul palco sarà la prestigiosa Orchestra sinfonica nazionale della Rai e il concerto verrà diffuso su Rai 3 e in diretta su Radio 3. Ampio spazio anche alla produzione operistica, affermatasi negli anni come uno dei tratti maggiormente significativi della rassegna musicale. Il Chigiana International Festival Summer Academy inoltre, presenta numerose creazioni in prima assoluta, alcune delle quali commissionate dall’Accademia Chigiana, sempre attenta alla valorizzazione del repertorio contemporaneo, fra cui ‘Disegnare rami’ di Filippo Perocco, ‘Canti di Prigionia’ di Luigi Dallapiccola, ‘Due cori per l’Agamennone’ di Salvatore Sciarrino, ‘Laudate dominum’ di Marcello Panni, ‘Introitus et Oratio di Berislav Šipuš Dire’, di Stefano Gervasoni, oltre all’’Hérodiade’ di Matteo D’Amico. Il festival chigiano spazierà dal repertorio barocco, con i concerti del Chigiana-Mozarteum Baroque Program, alle più innovative proposte dell’elettronica, che vede la nascita di una nuova formazione in residence, denominata Chigiana Live Electronics Ensemble, coordinata da Alvise Vidolin e Nicola Bernardini, a cui partecipano i più promettenti talenti della musica elettroacustica. Nella libera esplorazione di nuove rotte e itinerari nel suono, nel tempo e nello spazio, attraverso i secoli e le culture, da Oriente a Occidente, dal Mediterraneo ai Caraibi, dal Cinquecento al Duemila, l’edizione 2025 del Festival della Chigiana conferma una proiezione nazionale e internazionale.

Eleonora Rosi