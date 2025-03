Daisy-Punti Digitale Facile. Un progetto che aiuta i giovani a trovare lavoro

Un progetto che aiuta i giovani a trovare lavoro nella pubblica amministrazione. Stiamo parlando di ‘Daisy – Punti Digitale Facile’, a cui il Comune di Poggibonsi partecipa con i Comuni di Colle, Casole e Monteriggioni. "Grazie ai Punti Digitali attivati sul nostro territorio e quindi grazie alle nostre associazioni, ai facilitatori, agli uffici – spiega l’assessora alla coesione sociale Enrica Borgianni – sono stati oltre 1.700 i cittadini e le cittadine che abbiamo potuto aiutare ad approcciarsi al mondo digitale. Un modo per dare una mano a chi è più in difficoltà ad avvicinarsi a questi servizi. I risultati sono ottimi e ci spingono ad insistere su questa strada per intercettare ancora più persone. Tante le prossime novità". Nei prossimi giorni sono in programma due eventi speciali il cui nome, ‘Costruisci i futuro’, ben descrive la finalità. Li organizza il Comune con la Misericordia di Poggibonsi e si svolgeranno il 7 e iì 14 aprile (i entrambi dalle 18 alle 20) . Sarà presentato del Personale del Comune di Poggibonsi e dei facilitatori digitali di Coop21 il portale della pubblica amministrazione InPA, diventato ormai l’unica porta di accesso per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. "Due momenti formativi rivolti principalmente ai giovani in età universitaria, ma che saranno chiaramente aperti a tutta la cittadinanza e a tutte le persone interessate - afferma ancora Borgianni – Occasioni utili per conoscere pienamente le opportunità che ci sono". Si può partecipare in presenza presso la Misericordia di Poggibonsi o online, tramite Google Meet (il link sarà inviato al momento dell’iscrizione). Le iscrizioni sono aperte (telefono 342 7443627 e mail a [email protected]). Qui la locandina dell’evento. Per aprile e maggio è già stato messo a punto un ricco calendario di eventi di formazione aperti alla cittadinanza organizzati in alcuni Punti Digitali del Comune a cura dei volontari della Misericordia di Poggibonsi, di Auser e dei facilitatori digitali. Si partirà martedì aprile con un incontro in presenza alle 21 alla Misericordia di Poggibonsi sui vari servizi sanitari online. Sempre a maggio aprirà un Punto Digitale alla Misericordia di Staggia.