Dai banchi ai laboratori grazie a Gsk

Dai banchi di scuola ai laboratori dove si fa ricerca e si sviluppano vaccini per tutto il mondo. Il Gsk vaccines institute for global health (Gvgh), che dal 2008 sviluppa vaccini per combattere malattie infettive che colpiscono principalmente i paesi in via di sviluppo, e l’International school of Siena insieme in un progetto di collaborazione per promuovere l’interazione tra il mondo della formazione e l’industria. Nelle scorse settimane otto studenti del corso Ib Biology (Grade 12), tra i 16 e i 17 anni, hanno partecipato a una settimana di lezioni e attività pratiche e formative, sia nella sede della scuola in strada del Petriccio e Belriguardo che nei laboratori di Gvgh all’interno del campus Gsk in via Fiorentina.

L’iniziativa è stata voluta e supportata da Francesco Berlanda Scorza, Head global health R&D vaccines and Gvgh institute director e Jennifer Tickle, principal alla International school of Siena. "Aumentare l’interazione tra il mondo della formazione e le aziende del territorio – afferma Berlanda Scorza – è un elemento centrale per sviluppare un ecosistema virtuoso, capace di formare professionalità in linea con i profili ricercati dalle imprese. Inoltre, offrire agli studenti orientati verso percorsi scientifici l’opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro consente loro di fare scelte più consapevoli per il proprio futuro".

"I ragazzi hanno mostrato notevole interesse in tutte le attività – aggiunge Francesca Micoli, senior project leader and director of the Innovation academy - un entusiasmo davvero contagioso anche per noi".