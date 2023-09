Da oggetto a rifiuto e ritorno, a scuola si fa ’Ri-Creazione’

Per il nono anno consecutivo torna ’Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni ricompresi nel bacino dell’Ato Toscana Sud. La nona edizione del progetto proporrà percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare, per incentivare la diffusione di buone pratiche, a casa e a scuola. I docenti potranno scegliere fra 7 percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età: per iscriversi c’è tempo fino al 31 ottobre, tramite la procedura guidata sul portale dedicato.