’Da grande voglio fare il giurista’: Cantone ospite del Matricola Day

Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e già presidente di Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, sarà a Siena il 9 ottobre in occasione del Matricola Day del dipartimento di Giurisprudenza. L’appuntamento è alle 9 nell’Aula magna del complesso didattico Mattioli, dove terrà l’intervento ’Da grande, voglio fare il giurista. Sfide e prospettive per i futuri laureati in Giurisprudenza’. I lavori saranno introdotti e moderati dal Rettore Roberto Di Pietra, mentre le conclusioni saranno affidate ai docenti Floriana Colao e Lorenzo Gaeta; sarà presente Mario Perini, direttore del dipartimento.