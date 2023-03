Da Brocci a Cattaneo TedX sbarca a Siena "Momento straordinario"

Tante storie che si intrecciano in un’unica narrazione. TEDxSiena nasce così, nel 2016, mettendo insieme racconti diversi, ma tutti in qualche modo sintonizzati su un’idea di innovazione, ricerca, futuro. E anche quest’anno l’iniziativa torna a proporre le proprie visioni, con il consueto formato di relatori che uno alla volta si avvicenderanno sul palco. L’appuntamento è per sabato (1 aprile) al Santa Chiara Lab, uno dei tanti partner dell’iniziativa che ieri è stata presentata nei locali del Siena Experience Italian Hub.

"Sarà uno straordinario momento di contaminazione – annuncia Maria Pia Maraghini, organizzatrice dell’evento – composto da interventi tra i nove e i diciotto minuti, con un’unica luce proiettata su chi racconterà la sua storia. Uno spazio di cultura, arte, scienza nel quale in passato sono nati progetti di ricerca. Questo perché siamo convinti che l’innovazione oggi sia parlare e stare insieme, unire idee differenti per creare qualcosa di nuovo". Un lavoro di squadra, al quale hanno partecipato accanto a Maraghini anche Massimiliano Angelini, Elina Bonavitacola e Vanna Castaldi, con il debutto di un secondo evento nato come per gemmazione e che si intitolerà ‘AgoràxFuture’. A idearlo sono stati due fratelli, Niccolò e Tommaso Pace, studenti universitari senesi.

"L’idea – raccontano – era di riproporre il concetto dell’antica Grecia in cui i cittadini si riunivano in piazza per parlare della città. Questo per guardare al futuro, in una prospettiva che individui al proprio centro il mondo dell’università e degli studenti. Nel porci domande, proprio sul ruolo dell’università nel tessuto sociale cittadino, anche quale strumento di mobilità sociale, abbiamo voluto coinvolgere altre persone e sono nati spunti interessanti". Spunti che saranno proposti nel corso della giornata di sabato. I relatori saranno Andrea Gori, Giancarlo Brocci, Luca Luzzi, Michela Gatti, Riccardo Manzotti, Gianni Rappuoli, Nicolò Govani, Pietro Grossi, Sara Busi, Pierpaolo Capovilla, Renzo Rubino Marco Cattaneo. TEDx è un format attraverso il quale vengono organizzati eventi paralleli in tutto il mondo, che vengono poi messi in rete per rimanere visibili al pubblico più vasto. Sette anni fa, la prima edizione a Siena ha visto nascere il gruppo di lavoro che negli anni si è allargato e consolidato.

Riccardo Bruni