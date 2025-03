Cus Siena protagonista nelle qualificazioni di Piombino. Donati, Tassi e Cresti hanno staccato il pass per Andria

A Piombino quattro judoka del Cus Siena hanno combattuto per cercare di strappare il pass per le finali nazionali Under 21 che si svolgeranno a fine mese ad Andria. Il primo a scendere sul tatami è stato Igor Donati (categoria fino a 100 kg): battuto Tangocci ha poi ceduto la finale al forte Villano, ma si è comunque qualificato. Percorso migliore quello di Davide Tassi che ha superato entrambi gli avversari conquistando il primo gradino del podio e quindi il pass. Nella categoria 66 kg Guido Maffei ha superato agevolmente il primo incontro, ma nel secondo è calato fisicamente e si è dovuto fermare. Pietro Cresti ha raggiunto la semifinale, dove ha trovato il forte Davide Bragagni: riuscendo a sfruttare le sue abilità nella lotta a terra, ha costretto l’avversario alla resa. Ad attenderlo in finale un’altra cintura nera, Francesco Fedele che lo ha battuto per ippon. Conquistata, comunque, la partecipazione alla finale nazionale. I tre atleti troveranno, ad Andria, Luisa Iuga, alle finali di diritto. In gara, a Piomibino, anche i ragazzi con le cinture più chiare. Aurora Frau ha fugato le paure della vigilia e ha vinto entrambi i suoi incontri, Pietro Cosco ha combattuto con grande coraggio, Gabriele Giacopelli, alla prima esperienza, ha effettuato un meraviglioso taiotoshi, Giulio Frati, con calma e decisione ha risolto tutti gli incontri, Riccardo Sestini e Matteo Gabbriellini hanno condiviso categoria e podio dopo, Lorenzo Bigazzi, pur trovandosi di fronte avversari molto alti, è riuscito a proiettarne un bel po’ con il suo ipponseoinage, Alessandro Rustici ha centrato due successi, Lara Bossini, dopo un primo stop è diventata inarrestabile, Niccolò Losi ha visto premiato il coraggio nel terzo incontro, Alessandra Vassalli, superata la prima avversaria si è arresa a due atlete attualmente fuori portata, Christian Strogoteanu ha assaporato il gusto della vittoria.