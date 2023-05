Cultura, Torrita capitale Al via il ’Borgo dei libri’ Premiazione agli ’Oscuri’

"Il fiore all’occhiello". Lo definiscono così, i membri dell’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena, il concorso letterario promosso dalla loro realtà. E non possono che avere ragione visto l’alto numero di partecipanti che ha caratterizzato anche l’ottava edizione dell’iniziativa: ben 589 pervenuti da tutta Italia a conferma dell’interesse per questo concorso il cui bando è stato pubblicato anche nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. E oggi a Torrita di Siena ci sarà una bella festa con la cerimonia di premiazione (ore 16.30) al Teatro degli Oscuri, che sarà gremito, in un weekend dove il centro storico sarà animato dall’appuntamento culturale il "Borgo dei libri" nel cui programma rientra l’atto finale del concorso.

Erano tre le categorie proposte: classi quinte scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo grado; classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado e classi prime e seconde scuola secondaria di secondo grado. A vincere, nelle rispettive categorie, sono stati Lorenzo Brasini della classe quinta Scuola primaria "De Amicis" di Forlimpopoli; Claudio Masini della classe seconda Scuola secondaria statale di I grado "Andrea Guardi" di Piombino e Leda Di Gioia, classe seconda Liceo ginnasio statale "Anco Marzio" di Lido di Ostia. La traccia di quest’anno era "volti e risvolti" che, come si legge nel bando, "lascia intenzionalmente ampie possibilità di interpretazione ed elaborazione, per garantire effettiva rispondenza alle molteplici esigenze espressive degli studenti a cui l’iniziativa è rivolta". I migliori elaborati, scelti dalla giuria, sono pubblicati in un catalogo prodotto e curato dell’Accademia degli Oscuri che oggi offrirà anche un rinfresco a chiusura dell’evento. "La partecipazione è stata ottima, sono contentissimo per come è andata questa edizione del concorso letterario, il teatro sarà pieno per le premiazioni", commenta l’Arcioscuro Fabrizio Betti.

Ma non sarà l’unica in programma oggi all’interno del "Borgo dei libri". Alle ore 16, infatti, nella Sala Fedra Neri Farolfi vengono premiati i vincitori del "Concorso Clanis" indetto dal Comune di Torrita di Siena nelle scuole della Valdichiana senese e aretina e dedicato ai testi in dialetto chianino. Nella nona edizione del "Borgo dei Libri", che si concluderà domani, non mancheranno laboratori, letture, la mostra mercato nel centro storico e, ovviamente, le presentazioni dei libri alla presenza degli autori. Ma ci sarà anche spazio per la musica con il concerto di oggi di "Cecilia and The Others" (ore 19.30) al Parco della Rimembranza e il teatro con "&Shakespeare" realizzato dalla Compagnia Teatro Giovani Torrita e la sua sezione didattica SpazioMusical.

Luca Stefanucci