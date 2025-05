"Criticità risolte, ma vigileremo ancora"

di Laura Valdesi

La grande paura è passata. Ma il comandante della polizia locale Alessandro Rossi terrà alta l’attenzione sulla viabilità anche nei prossimi giorni, finché proseguono i lavori. "Le criticità maggiori – ricostruisce – si sono verificate fra le 7.30 e le 10.30. C’è stato un aumento del traffico importante nelle due direttrici di marcia per quanto riguarda l’ingresso in città, via Fiorentina e viale Giovanni Paolo II. ma dopo la riapertura di Siena nord la viabilità è tornata ad essere quella di tutti i giorni".

La celerità dell’intervento di Anas ha dato ossigeno alla delicata situazione ma anche nei prossimi giorni la polizia locale continuerà a stare con i riflettori accesi sulla circolazione per evitare criticità. "Con la riapertura di Siena nord – spiega il comandante Rossi – non ci dovrebbero essere più problemi ma è chiaro che continueremo a monitorare". In stretta sinergia con Anas che era in stretto contatto con prefettura, questura e i Comuni sui quali ci sono state, inevitabilmente, ricadute e modifiche alla viabilità. Vale a dire, oltre al capoluogo, Monteriggioni e quelli dell’Unione dei comuni della Val di Merse.

"Cosa hanno chiesto i cittadini? Alla centrale operativa non sono giunte domande e segnalazioni maggiori rispetto agli altri giorni", confessa Rossi. Evidentemente gli automobilisti si erano informati su chiusure e deviazioni.