Crisi delle nascite? Fantini in controtendenza: figli in arrivo per 5

Crisi delle nascite a Siena, come nel resto d’Italia. Un tessuto sociale che rischia di invecchiare troppo se non s’invertirà questa tendenza e se le giovani coppie continueranno a rinunciare ai figli. Anche per tale ragione, oltre alla curiosa concomitanza temporale, ha colpito l’alto numero di ’wags’ – ossia le mogli e le fidanzate dei fantini – che sono in dolce attesa in questo periodo. E che nel giro di pochi mesi renderanno padri per la prima volta, o magari per la seconda, big di Piazza e giovani emergenti in attesa di indossare un giubbetto. In tutti i casi di un maschietto.

C’era qualcosa di nuovo nel bel volto di Ilaria Mella, compagna di Scompiglio, da un po’ di tempo. Uno sguardo e una dolcezza particolari che solo la gravidanza riesce a donare ad una donna. Infatti Ilaria darà alla luce un maschietto entro fine settembre rendendo dunque padre per la prima volta il fantino che ha corso 29 Palii vincendone 5. E che è in questo momento al centro delle attenzioni per la costruzione di Provenzano. Ma anche un altro big brilla di felicità perché arriverà un fiocco azzurro in casa. Si tratta di Gingillo che è legatissimo alla splendida moglie Federica Regnani che gli farà dunque uno dei più bei regali della vita.

Fra le wags che dovrebbero entrare per prime in sala parto c’è però Anna Maoddi, la moglie di Carburo. Il fantino ha già una bambina (che adora) di tre anni. Un bel pancione, quello di Anna, i primissimi giorni di giugno scade il tempo e verrà alla luce un maschietto. Bisognerà attendere inizio settembre invece per la nascita del secondo figlio di Grandine che nel 2019 si è sposato a Santo Lussurgiu con la donna del cuore, Giovanna Deriu. La coppia ha già un bimbo, nato il 5 giugno 2022. Scade a fine settembre il tempo anche per Francesca Provasio, la bella consorte di Alessandro Cersosimo, che attende il secondo figlio dopo Davide che ha 2 anni. Sembra che sia un maschietto ma la sicurezza i genitori l’avranno a inizio maggio. Anche loro felicissimi.

La.Valde.