Crac società immobiliare senese. Interrogatorio per quattro indagati

Massimo riserbo sull’inchiesta condotta da Finanza e Squadra mobile che vede al centro il crac di una società immobiliare senese avvenuto nel 2019. Una vicenda delicata e complessa che ha portato all’emissione di cinque misure cautelari interdittive e sequestri per un milione di euro. Altre tre persone risultano indagate. Dunque otto in tutto – ci sono anche alcune donne – le persone coinvolte nell’indagine condotta a quattro mani da fiamme gialle e polizia, coordinate dal pm Siro De Flammineis. Dopo la notifica delle misure cautelari interdittive – disposto per 5 indagati il divieto di esercitare attività imprenditoriali per 12 mesi con sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di malversazione ed indebite percezioni di erogazioni pubbliche nonché di auto-riciclaggio fino alla concorrenza di un milione di euro – sono iniziati i primi interrogatori di garanzia per quanti, appunto, hanno la misura interdittiva. Si sono svolti ieri mattina, a partire dalle 9,30, a palazzo di giustizia. Quattro gli indagati che si sono presentati dal giudice Sonia Caravelli, assistiti dagli avvocati Massimo Rossi e Francesco Ierardi. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Guardia di finanza e polizia, intanto, analizzano il materiale che è stato raccolto nei giorni scorsi e che andrà a sommarsi a quello, peraltro già ampio, contenuto nel fascicolo dell’inchiesta. Pesanti le ipotesi che vengono delineate dagli investigatori visto che per due indagati si profila il reato di bancarotta fraudolenta, per tre di indebita percezione di erogazioni pubbliche, per uno di autoriciclaggio e per altri due anche il reato di malversazione sempre di erogazioni pubbliche. Il cuore dell’accusa riguarderebbe "una progressiva attività di depauperamento – aveva evidenziato la procura – della società immobiliare dichiarata fallita nel 2019" con presunte distrazioni patrimoniali pari a 18 milioni di euro. Sarebbe stati appurati nel corso degli accertamenti episodi di dirottamento di risorse pubbliche finalizzate al recupero di un bene immobile di valore storico-artistico. Si continua ad indagare.

Laura Valdesi