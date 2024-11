Costalpino e Fontebecci, lavori in vista

La giunta ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Massimo Bianchini, gli atti d’obbligo per I’attuazione della strada di collegamento tra Costalpinoe Pian delle Fornaci e per la realizzazione sulla strada Fiume, che dovrà collegarsi con quella a Fontebecci tramite il nuovo collegamento che dovrà essere realizzato tra il distributore e il convento.

Gli interventi, finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021/2027 per un totale di 3,2 milioni e già previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, saranno confermati nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e inseriti nel Bilancio 2025-2027 in fase di adozione.

"Sono due finanziamenti nazionali su fondi europei, ottenuti dal Comune – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – su due opere di particolare rilevanza per la città, con l’obiettivo di migliorare nettamente la viabilità. Ci sono obblighi fondamentali da ottemperare da parte dell’amministrazione, i progetti di fattibilità saranno realizzati nel 2025. Per quanto riguarda Costalpino si tratta di un progetto che permetterà anche di migliorare la sicurezza della zona, mentre la rotatoria in strada Fiume va a completare il miglioramento complessivo della viabilità".

Con un decreto regionale dell’11 settembre, per la realizzazione della strada di collegamento fra Costalpino e Pian delle Fornaci e per la rotatoria di collegamento fra Fontebecci e la strada Fiume sono state impegnate le risorse complessive (tre milioni e 200mila euro) a favore di Artea (Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura), che assume il ruolo di responsabile dei controlli e dei pagamenti, nonché i compiti di monitoraggio per gli interventi finanziati con la definitiva assegnazione Fsc 2021-2027.

Si tratta di due interventi particolarmente attesi. A Fontebecci, una volta realizzate la nuova bretella e la rotonda sulla strada Fiume, potrà essere eliminato il passaggio dalla strettoia accanto alla sede storica di Chianti Banca, ridisegnando l’accesso alla città da nord. Così come a Costalpino, la nuova strada eliminerà tutto il traffico di passaggio dal centro abitato, zona da sempre segnalata come pericolosa e altamente inquinata da parte dei residenti.