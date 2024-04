Corso sui valori Scout. Iniziativa alla Marmocchi

Il primo passo per difendere i diritti umani è quello di conoscerli e di farli conoscere. Ispirandosi a questo concetto, le guide e gli esploratori del Gruppo Scout Valdelsa Alberto d’Albertis di Poggibonsi hanno incontrato gli alunni delle prime classi della scuola media Marmocchi di Poggibonsi e Staggia per riflettere sui diritti umani attraverso la condivisione dell’esperienza e del metodo Scout, che vede tra le sue finalità primarie proprio quella di educare i giovani al rispetto per l’altro, per l’ambiente e per il bene comune. I ragazzi hanno poi raccolto l’invito delle guide e degli esploratori a scegliere un articolo della Dichiarazione per raccontarlo agli altri, dando libera voce alla propria sensibilità e ai propri pensieri, lavorando da soli o in gruppo. I lavori che hanno realizzato saranno in mostra al Castello della Magione sabato, durante una giornata dove potranno cimentarsi in laboratori dedicati ad alcune tra le principali attività che si imparano in un gruppo Scout come la pioneristica, i nodi e le tecniche di segnalazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Poggibonsi ed è promosso dal Gruppo Scout Valdelsa Alberto d’Albertis con la scuola media Marmocchi e del Comprensivo 1 di Poggibonsi.