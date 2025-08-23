Corsi di laurea. Bandi, scadenze e test d’ingresso

Proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi magistrali non a numero programmato dell’Università.

Le scadenze per i corsi ad accesso libero sono: il 3 novembre per i triennali e 19 dicembre per i magistrali.

Per l’ammissione ai corsi a numero programmato, per Professioni Sanitarie c’è tempo fino al 26 agosto per presentare domanda per il test di ammissione, che sarà l’8 settembre. Dal 26 agosto è aperto il bando per l’accesso al corso di laurea a ciclo unico in lingua inglese ’Dentistry and Dental Prosthodontics’, con domanda di ammissione alla selezione entro il 9 settembre, per i 35 posti disponibili.

È aperta la seconda selezione per l’ammissione al corso di nuova istituzione ’Biotech Engineering for Health’, in lingua inglese, con termine per le candidature il 2 settembre.

Aperte anche le domande per il nuovo corso di laurea in ’Scienze della formazione primaria’ (quinquennale) per i futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria: domanda di ammissione alla selezione entro il 28 agosto e test di amissione il 12 settembre nel Campus di Arezzo; 150 i posti disponibili.

Sono inoltre aperti avvisi e bandi per corsi di studio per i quali l’ammissione non prevede il superamento di una prova, ma l’immatricolazione è consentita, fino ad esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste. Il 30 settembre scadono i termini per Biotecnologie, con 110 posti a disposizione. Aperte non oltre il 3 novembre le immatricolazioni per Scienze biologiche (225 posti), Farmacia (95 posti) e Ctf (105 posti). E aperte le richieste per Agribusiness e i suoi 28 posti; entro 2 settembre le domande per Economics and Management.