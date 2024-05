Monteroni, i fantini big controllano le mosse. I giovani sgomitano in cerca di spazio

Siena, 13 maggio 2024 - Big sempre al pezzo. C’erano Tittia e Scompiglio ieri pomeriggio alle corse a Monteroni, anche Brigante. Si dirà: è il loro lavoro. In realtà la sensazione, forte, è che nessuno dei due nomi di spicco della Piazza voglia perdere battuta. Come se anche un dettaglio, una virgola, fosse determinante nel prossimo Palio di Provenzano. Dove i giovani, ieri protagonisti delle corse, potrebbero trovare spazio. E’ anche per questo che i big (forse) li vogliono vedere all’opera, per capire se, ed eventualmente chi, troverà credito avendo fatto una provincia interessante. Non deve certo debuttare ma riconquistare consensi dopo prestazioni deludenti sul tufo, Stefano Piras. Che finora non ha sbagliato niente. E spera di rientrare se i giovanissimi non fossero convincenti. Chi ce la mette tutta per riagguantare un debutto sfumato per la caduta nella terza prova dell’agosto 2022 nella Giraffa è Michel Putzu. Ieri ha volato su Anacleto, una sicurezza della scuderia Atzeni. «Ha preso una bella rincorsa, poi all’esterno ho passato tutti. E’ stata semplice, controllavo. Un grandissimo cavallo, era atteso e non ci ha tradito. Sto correndo a nastro? Sono in forma, mi diverto e mi faccio vedere . Spero ora in un po’ di fortuna. Io sono pronto», ribadisce.

A Monteroni ieri anche mezzosangue da provare in vista di Asti. Correrà infatti per Montechiaro Fabio Ferrero, il fantino che ha vinto la quarta corsa. «Il cavallo è arrivato da tre settimane, come inizio va bene», dice Ferrero. Che svela: «Con Federico Arri siamo amici, essendo cresciuti insieme. Ci conosciamo da tanti anni». Il van del fantino, che ha vinto su Ambra da Clodia facendo il vuoto, giungendo secondo nella quarta corsa, è accanto al suo.