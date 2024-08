Corsa per la Provincia. Il Pd e tutti i sindaci della Valdichiana sostengono Carletti

La pratica ancora non è chiusa, ma il passo avanti è innegabile. Lunedì sera il Partito democratico della Valdichiana, con l’appoggio dei sindaci del territorio, ha indicato ufficialmente e all’unanimità Agnese Carletti come possibile candidata alla presidenza della Provincia. Decisivo l’appoggio anche da parte del sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi, emerso nelle scorse settimane come candidato alternativo, che ha deciso di convergere sulla collega di San Casciano dei Bagni, nonostante alcune perplessità sul metodo seguito che ha fatto notare anche nella riunione decisiva.

Non è l’unico nome sul tavolo Dem, quello di Carletti, ma a questo punto è decisamente il più probabile. A sfidarla un candidato del centrodestra, forse Serragli di Monticiano anche se non c’è la fila per partecipare a una competizione di fatto persa in partenza - salvo cataclismi imprevedibili - per il meccanismo del voto ponderato che coinvolge solo sindaci e consiglieri comunali, quindi in maggioranza di centrosinistra.

E non ci sarà una saldatura con il fronte civico, come testimonia il sindaco di Colle Val d’Elsa Piero Pii, che ha strappato al Pd e alleati una città rilevante per peso elettorale. "Non ci candideremo – afferma Pii –. Non ci sarà un fronte civico, nonostante ci siano state svariate richieste. Aspettiamo le candidature per poter capire come muoverci e soprattutto per fare una valutazione al nostro interno".

Se quindi centrodestra e componenti civiche resteranno separate, la corsa del Pd è a maggior ragione in discesa. Con la candidatura di Agnese Carletti sul tavolo, proseguono i contatti del segretario provinciale Andrea Valenti con le varie realtà territoriali. La Valdelsa ha inviato un documento nel quale si individuano priorità programmatiche (per esempio la saldatura del gap infrastrutturale del sud della provincia) e si delinea un identikit del possibile candidato: non si fa il nome, ma il profilo è quello del primo cittadino di San Gimignano Andrea Marrucci. Non ci saranno comunque barricate sull’indicazione di Carletti da parte dei valdelsani. Dal Chianti si sono avanzati i nomi di Michele Pescini e Fabrizio Nepi, sindaci di Gaiole in Chianti e Castelnuovo Berardenga, e dall’area delle Crete e della Valdarbia potrebbe arrivare qualche annotazione critica, se avranno seguito le dure posizioni del sindaco di Rapolano Terme Alessandro Starnini, che aveva contestato la candidatura Carletti con un messaggio al veleno nella chat della direzione provinciale Pd.

L’intenzione del segretario Valenti è arrivare al varo della lista in direzione provinciale tra il 4 e il 6 settembre. E tutto lascia prevedere che Agnese Carletti sarà la prima presidente donna della Provincia di Siena.

Orlando Pacchiani

Lodovico Andreucci