Corriere scomparso, uno dei fermati intervistato dall’inviato di Chi l’ha visto. Si infittisce il giallo dell’Amiata

Piancastagnaio (Siena), 19 giugno 2024 – Quello del giallo legato alla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino dipendente della ditta New Futura di Piancastagnaio sparito nel nulla il 22 maggio scorso durante una consegna di pregiate borse griffate destinate al grande mercato fiorentino dei nomi dell’alta moda, è un puzzle complesso. In cui gli inquirenti stanno in queste ore cercando di mettere le tessere al posto giusto per poter venire a capo del caso che ha portato alla sparizione di un uomo sposato e padre di un bambino di nove anni.

Ieri mattina i due fermati dai carabinieri, un cittadino turco di 42 anni e un cittadino albanese di 33 anni sono stati ascoltati dal gip di Grosseto ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ed è emerso che l’albanese era stato intervistato dal giornalista di ’Chi l’ ha visto?’ durante le ricerche che aveva fatto sull’Amiata fin dai primissimi giorni dalla sparizione.

Giuseppe Pizzo aveva intervistato nella puntata del 5 giugno scorso Goni, il presunto uomo dell’ultima telefonata intercorsa tra Nicolas Matias Del Rio e Sergio De Cicco quel famoso mercoledì 22 maggio. Pizzo, riguardando la trasmissione, domanda al suo interlocutore se conosce un certo Goni. L’intervistato, che abita a Casteldel Piano, dichiara di non conoscere nessuno che si chiami Goni, ma Pizzo replica che Goni è soltanto il diminutivo del nome Albanese Agron. Anche l’ uomo intervistato è albanese. Alla domanda se conosce Agron la risposta è affermativa. "Certamente che conosco Agron", affermava colui che poi è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino mentre cercava di fuggire a Tirana. A Pizzo che gli chiede se anche lui ha lavorato nel settore della pelletteria l’ intervistato attualmente in stato di fermo dichiara di averlo fatto per cinque anni e di aver lavorato assieme a Goni che esiste e lavora in un’azienda del paese amiatino. Che poi non risponderà alle domande di Pizzo anche perché scosso dalla vicenda che lo ha visto suo malgrado essere chiamato in causa (seppure incolpevole) in questa brutta storia che ancora non è finita e che potrebbe avere molto presto sviluppi inattesi. Una vicenda che sta ormai occupando mediaticamente i principali network, siti e social, televisioni pubbliche e private. Naturalmente questa sera il caso avrà grande rilievo nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3 dove sarà mostrata l’intervista inedita realizzata prima del suo fermo. Grande rilevanza ieri anche sulla Rai nel servizio realizzato da Tommaso De Palma per la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo "Estate in diretta" con la ricostruzione e numerose riprese.