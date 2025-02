Coriandoli e maschere. Animazione in centro

Ritorna la tradizione che per un pomeriggio farà divertire, colorare e riempire il centro del paese. Domani l’appuntamento a Bettolle è con il carnevale che vanta una lunga tradizione da queste parti. L’evento vede in prima linea la Proloco di Bettolle, associazione che in Piazza Garibaldi punta a rendere dolce e divertente un pomeriggio (dalle ore 15, ingresso libero) da condividere. Ci saranno anche le contrade di Bettolle che si dedicheranno all’animazione e ai giochi per bambini, la Proloco penserà alla merenda e non mancherà il premio per le migliori maschere. Una "piccola sfida", se vogliamo, per rendere più frizzante e attesa la festa. Immancabile, poi, l’arrivo di "Pandoro", la maschera simbolo dell’evento. In caso di maltempo il carnevale si terrà il pomeriggio successivo.

"Il carnevale bettollino ha origini datate – spiega la presidente della Proloco di Bettolle, Monia Bianconi – si fermò per il periodo del Covid ma siamo ripartiti. Il carnevale è arrivato presto quest’anno, veniamo dall’impegno ma anche dal successo del Presepe vivente, non c’è stato molto tempo. Ma è un evento a cui teniamo, è dedicato soprattutto per bambini e ragazzi ma tutti sono ovviamente invitati. E piace, in tanti si sono organizzati con le maschere, anche a gruppi". Finiti i coriandoli e le stelle filanti sarà già tempo di pensare ad un altro evento, il più sentito, il Palio della Rivalsa che ha sempre la "regia" della Proloco: "La prossima settimana - conclude Bianconi - inizieremo a ritrovarci, ci sono tante cose da organizzare, la macchina è complessa. Ma siamo ambiziosi e vogliamo crescere ancora".

Luca Stefanucci