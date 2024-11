Convegno odontoiatri su ’Pubblicità e informazione sanitaria’

Si terrà sabato mattina all’Hotel Four Points l’evento promosso dalla Commissione Albo odontoiatri di Siena, sul tema ’Pubblicità e informazione sanitaria’. Un argomento di attualità: la buona e corretta informazione è fondamentale per non trarre in inganno i pazienti. "La salute non si vende con la formula del tre per due come un qualsiasi prodotto di consumo ai grandi magazzini – dice il presidente della Commissione Antonio Natale (foto) –. Ai medici odontoiatri è permessa una pubblicità informativa, cioè descrittiva e veritiera circa il proprio lavoro, ed è invece vietata la pubblicità commerciale dove prevale la finalità attrattiva".