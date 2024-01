‘ControCultura’ al top. Notte di grande festa

Anche questa volta il gruppo dei giovani, ragazze e ragazzi della ‘ControCultura’, sono stati i registi dell’ultima nottata 2023 ed hanno fatto il pieno nel salotto buono in piazza duomo con una platea di pubblico da grandi occasioni per dire addio all’anno vecchio e dare il benvenuto al 2024. Un Classico. E’ stato un altro successo da applausi con musica, balli, brindisi e divertimento a iosa condita dai scoppiettanti fuochi pirotecnici da ‘mille e una notte’ e qualche botto qua e là.

E’ stato insomma l’ultimo evento di una notte davvero brava. In pedana la musica dei ‘prognosi riservata’ con alla Disco fino a quasi albeggiare i popolai Dj Kiigho e Ghinoz. Protagonisti animatori del ‘San Silvestro’ dalla loggia del Podestà. E giù applausi. In questo pur breve periodo di fine anno non è mancato neppure quel turismo (quasi) tutto di casa nostra, con qualche gruppetto asiatico, a passeggio fra le lastre, in qualche negozio (pochi), seduti ai tavolini dei bar o in fila per il gelato (gli asiatici), a cene o cenoni ai ‘risto’ aperti e poco più in là. Dalla parte degli albergatori il presidente Alessandro Sabatini commenta che "in questi due tre giorni ci sono state percentuali piuttosto basse di presenze. Fino alla Befana sarà così aspettando marzo". Insomma maluccio. "Una bella e animata festa di piazza dalle ragazze e i ragazzi di ControCultura –, commenta soddisfatta Carolina Taddei assessora alla Cultura –, per far divertire e ballare il pubblico e festeggiare l’ultimo dell’anno a San Gimignano". Precisa inoltre l’assessora che "il cuore della festa sono sempre loro, i giovani, che con energia e con entusiasmo lavorano per questa festa, si impegnano e si divertono per la nostra comunità".

Romano Francardelli