Contributo della Regione ’Premiati’ 12 frantoi senesi

"Siamo soddisfatti della risposta che le nostre aziende hanno manifestato nei confronti di questo bando - ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - perché hanno colto l’importanza di quello che rappresenta uno degli interventi più rilevanti degli ultimi venti anni a favore di una delle filiere simbolo della Toscana. Grazie a questi interventi le aziende che saranno finanziabili potranno aumentare la competitività e al contempo a migliorare l’impatto ambientale che produce questa attività, tenendo sempre elevata, e anzi migliorando, la qualità stessa del nostro olio extravergine". Sono stati 98 i frantoi toscani che hanno presentato progetti sul bando Pnrr emanato dalla Regione Toscana per la concessione di contributi che permettono la sostituzione e l’ammodernamento dei frantoi oleari. E’ la quarta regione di Italia per contributo totale richiesto. La ripartizione territoriale per provincia delle aziende che hanno richiesto il contributo è questa: 14 ad Arezzo, 20 a Grosseto, 12 a Siena, 7 a Pisa, 26 a Firenze, 5 a Prato, 5 a Lucca, 4 a Pistoia, 3 a Livorno, 2 a Massa-Carrara.