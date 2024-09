Contrassegno per disabili. Richiesta online

Il Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) per i residenti nel Comune di Siena è disponibile online. Per richiederlo è necessario collegarsi all’indirizzo https://servizi1.comune.siena.it/front_office/ .

La nuova procedura telematica consente al cittadino di chiedere contestualmente anche il codice univoco per l’accesso alla piattaforma unica nazionale informatica dei Cude, istituita presso l’archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). Per i titolari di contrassegno in corso di validità, sarà possibile chiedere il codice univoco per l’accesso alla piattaforma collegandosi al link https://www.comune.siena.it/servizi/piattaforma-unica-nazionale-informatica-dei-contrassegni-disabili-cude dove è presente il modello di richiesta da inviare al servizio tecnico amministrativo della Polizia Locale. In entrambi i casi il servizio tecnico amministrativo inserirà i dati nella piattaforma informatica e consegnerà al titolare del contrassegno il codice univoco alfanumerico per l’accesso alla piattaforma e la gestione delle targhe associate (al massimo due).

Gli organi di Polizia possono accedere alla piattaforma informatica per verificare in tempo reale le targhe attive, abilitate al transito e alla sosta in tutto il territorio nazionale, e quindi rilevare se il veicolo possiede i requisiti per transitare nelle Ztl, sostare nei parcheggi riservati ai disabili e ogni altro diritto o prerogativa eventualmente connessi alla titolarità del Cude. La piattaforma è totalmente gratuita e non comporta oneri di adesione e gestione.