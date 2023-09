Contrada della Torre Premiata con Masgalano 2023 a Siena La Contrada della Torre riceverà il prestigioso riconoscimento Masgalano 2023 durante una cerimonia in Piazza del Campo domenica 17 settembre. Il premio è stato creato dal laboratorio "Il Galeone" di Siena per ricompensare le comparse per eleganza e coordinamento durante i Palii del 2 luglio e 16 agosto.