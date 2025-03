Consulta dei giovani, incontro tra i banchi

Assemblea degli studenti all’Its di Abbadia San Salvatore sul tema delle politiche giovanili. Una iniziativa partita dall’amministrazione comunale che ha ottenuto l’assenso dei dirigenti dell’istituto. Il sindaco, Niccolò Volpini, intervenuto con Francesca Mariottini, assessore elle politiche giovanili, ha illustrato le finalità della Consulta dei giovani. Presente anche Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani. Il giovane Alfiere del lavoro è intervenuto sul tema della democrazia. È arrivato, con la famiglia, in Toscana quando aveva appena un anno, nato in Albania dove per tanti anni la democrazia è stata un sogno. Un regime duro, come gli hanno raccontato i suoi genitori. Per questa esperienza vissuta dalla famiglia, ha sottolineato quanto elevati, importanti, siano i valori della democrazia. E il tema della Consulta giovanile è direttamente legato alla partecipazione che fa parte dell’anima di un Paese democratico.

Alla Consulta ci si può iscrivere liberamente. Poi saranno votati un direttivo e un presidente con la fattiva partecipazione di Francesca Mariottini assessore delegato alla crescita di questo organismo che gli amministratori intendono consultare sulle tematiche inerenti la vita di Abbadia San Salvatore.

La mattinata è stata prima dedicata agli studenti del biennio poi a quelli più grandi di età, del triennio. L’Itis di Abbadia San Salvatore è, attualmente, frequentato di circa quattrocento studenti. Alla fine dei lavori, presente la dirigente scolastica Valeria Giovagnoli, agli studenti è stata regalata una copia della Costituzione Italiana.