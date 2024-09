Consorzio di Bonifica, nuova sede: "Impegno e quattro posti di lavoro"

Memore degli ingenti danni provocati negli scorsi anni dalle alluvioni, il nostro territorio potenzia le strutture per fronteggiare e prevenire le esondazioni. Taglio del nastro ieri a Ponte d’Arbia, frazione di Monteroni d’Arbia, della nuova sede operativa del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, un edificio a due piani costato 600mila euro che trova posto in un luogo fortemente simbolico: la zona artigianale di via Galilei, finita diverse volte sott’acqua in passato. Particolare non trascurabile, l’arrivo della sede del Consorzio di Bonifica creerà almeno quattro posti di lavoro: tre operai e un impiegato. Vantaggi anche per gli utenti, che in caso di necessità avranno a disposizione un apposito sportello, al piano terra, senza doversi recare a Siena. Ma i benefici garantiti da questo presidio idraulico contro le alluvioni riguardano soprattutto la sicurezza, anche per la presenza di quattro mezzi (un escavatore, un trattore, un decespugliatore e un pickup) per i lavori di manutenzione di argini e fiumi.

"Questa sede non solo è più strategica a livello logistico, ma è un segnale positivo per il futuro, un segnale di operatività e impegno per la manutenzione di una parte importante della Toscana – ha detto l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Monia Monni, tagliando il nastro della nuova ‘casa’ del Consorzio – la nuova sede è una bella notizia per il territorio senese". Un tasto, quella della sicurezza, premuto con insistenza anche dal presidente del presidente del CB6 Fabio Pallecchi. "Andiamo a rinforzare un punto strategico con una struttura importante a servizio del nostro comprensorio e in particolare della provincia di Siena, alla quale stiamo destinando sempre maggiori risorse, con investimenti importanti -spiega - La sede operativa di Ponte d’Arbia si trova infatti lungo una direttrice fondamentale come la strada statale Cassia, a metà tra l’unità idrografica destra Ombrone, con Siena, la Valdarbia, la Valdimerse e il Chianti, e la Sinistra Ombrone, con Montalcino, la Valdorcia, le Crete e l’Amiata. Insomma un’area cruciale per i nostri interventi di manutenzione ordinaria nel Senese".

"Siamo felici di questo nuovo presidio di sicurezza istituito nel nostro comune – ha affermato il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – viviamo in un territorio bellissimo, ma estremamente fragile, come ci insegnano gli eventi del passato. Il rischio zero non esiste, ma avere una sede operativa a servizio di questa parte della provincia di Siena è importante".