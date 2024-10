Consiglio sul fiume Elsa. Lunedì saranno affrontate le tematiche più urgenti

Convocato il consiglio comunale in adunanza aperta sull’Elsa. Lo aveva affermato il sindaco di Colle Piero Pii in alcune dichiarazioni a La Nazione in una spiacevole circostanza: la morte della giovane annegata a fine agosto. Il giorno 28 ottobre alle 17 nella sala consiliare ‘David Sassoli’ del Palazzone in Viale Matteotti si parlerà delle molte tematiche e del regolamento del Parco: accessi, sicurezza, gestione, parcheggi e molto altro; insieme a tutti i portatori d’interesse, associazioni, movimenti, cittadini e gruppi di varia natura. "Il tema principale dell’incontro sarà la salvaguardia del Fiume Elsa, un bene prezioso per il nostro territorio e per l’intera comunità – afferma il sindaco di Colle Piero Pii –. Sarà un’occasione importante per discutere insieme delle azioni che possiamo intraprendere per proteggere e valorizzare il nostro fiume, ascoltando le idee e i suggerimenti di tutti. Aspettiamo molti cittadini per dare un contributo a questa importante discussione". "Siamo aperti ad ogni intervento, questa d’altro canto è la cifra di questa Amministrazione – continua Pii –, ovvero la sostanziale e formale apertura alla discussione ed al confronto su qualsiasi tematica con tutta la comunità colligiana. Nel nostro programma è scritto a lettere cubitali che uno dei nostri principi è quello della valorizzazione delle aree naturali del territorio con il potenziamento dei parchi e delle aree naturali, con particolare attenzione al Parco del Fiume Elsa con conseguente rivalutazione del progetto "tubone" e collegamento dell’attuale parco alle aree de "Le Vene" e de "Le Caldane". Occorre, però, fare prima di tutto un confronto su questo argomento e poi avuta una direzione corrispondere atti amministrativi". La questione sarà, quindi, discussa ed approfondita in consiglio comunale e successivamente saranno intrapresi anche alcuni colloqui con Regione Toscana. Il tema rimane quello di una modifica sostanziale del regolamento. Sul tavolo della discussione sembrano esserci: maggiore sicurezza, controlli e un aumento della segnaletica per specificare la pericolosità nella balneazione in alcuni punti. Uno dei tempi più caldi, presumibilmente, potrebbe essere quello di un ingresso a pagamento, con accessi controllati, anche se questa strada sembrerebbe non essere la preferita dalle istituzioni.

Lodovico Andreucci