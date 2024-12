Consiglio a Rapolano. Invitati gli operai Beko

Torna a riunirsi lunedì alle 18.30 il consiglio comunale di Rapolano Terme. I consiglieri, riuniti nella Sala Consiliare del Municipio, riceveranno, prima dell’inizio della seduta, una delegazione di lavoratori dello stabilimento Beko di Siena.

I punti all’ordine del giorno saranno il bilancio di previsione e il programma delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027, oltre alla revisione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2025-2027 e all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027. Un altro tema sarà l’approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (Imu) per il 2025, insieme a una modifica al regolamento sull’imposta di soggiorno per allinearlo alle nuove esigenze turistiche e amministrative. Il consiglio analizzerà lo stato delle partecipate dal Comune, per verificare l’efficienza delle gestioni e individuare eventuali miglioramenti, saranno valutati anche i servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house.