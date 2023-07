Conoscere e conservare La summer school nell’arte del ’400

Dal 25 al 30 settembre la summer school ’Conoscere e conservare. L’affermazione della Pala quadra nel ’400 tra pittura e scultura’. L’Università per Stranieri con l’Opera della Metropolitana di Siena, organizza corsi di alta formazione dedicati all’arte italiana tra Medioevo e Rinascimento. Concepito secondo il modello seminariale, il corso unisce lezioni frontali a visite di collezioni pubbliche e private pensate come momento di verifica sul campo degli argomenti discussi in aula. E’ prevista anche una giornata di lezioni e visite presso i laboratori di restauro dell’Opificio delle Pietre Dure nella Fortezza da Basso a Firenze.