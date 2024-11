Confronto tra esperti al Polo Mattioli

Martedì dalle 16 nell’Aula Cardini della sede Mattioli dell’Università di Siena, si terrà l’incontro ’Linee di indirizzo per comunità educative inclusive. Costruire un orizzonte comune attraverso esperienze partecipate’. L’evento costituisce il finale del progetto di ricerca ’Inclusione2030’, condotto dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università degli Studi di Siena su committenza del Comune di Siena, Direzione Servizi alla Persona e Istruzione - Servizio Progetti Educativi. In occasione dell’evento saranno restituiti i risultati del progetto e saranno presentate le Linee di indirizzo sulle progettazioni inclusive nei servizi educativi 0-6 e costruite all’interno del percorso di ricerca-intervento.

Il documento intende contribuire alla promozione del modello ecologico di progettazione educativa inclusiva in atto nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Siena. Le linee di indirizzo sono da intendersi come un artefatto ’partecipato’, la cui realizzazione ha previsto la cooperazione tra gruppi di docenti, educatrici, consulenti del team di ricerca, coordinatrici pedagogiche e famiglie. Porterà i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore con delega ai Servizi all’infanzia e istruzione, Lorenzo Lorè. L’incontro sarà aperto dal professor Claudio Melacarne, presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, e vedrà la partecipazione, fra gli altri, della dottoressa Renata Mentasti, per l’Ufficio scolastico territoriale di Siena, della dottoressa Jessica Magrini per la Regione e di educatori e docenti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Siena. Coordinano Alessandra Romano del Dispoc ed Erminia Ficorilli, dei Servizi Educativi del Comune.