Confronto Comune-Acque spa. Cenni: "Rete da ammodernare"

Affrontare le serie problematiche del servizio idrico a Poggibonsi. Adeguare l’invaso di Cepparello per garantire "la disponibilità di acqua potabile per i prossimi decenni a Poggibonsi". E guardare inoltre a un percorso, avviato, per uno sportello della società Acque in città. Argomenti sotto i riflettori nell’incontro tra il Comune e il gestore idrico, alla luce dei disagi con i quali Poggibonsi si trova a fare i conti tra guasti alle tubazioni, perdite, frequenti rotture. Questioni esaminate alla presenza della sindaca Susanna Cenni, del vice, Fabio Carrozzino e dei vertici di Acque spa, il presidente Simone Millozzi, l’ad Fabio Trolese e il direttore della gestione operativa Roberto Cecchini.

Il punto sui lavori, ma soprattutto un confronto per individuare soluzioni a criticità che interessano il territorio comunale. "Un incontro necessario che abbiamo richiesto a causa di questioni prioritarie – dichiara la sindaca – perché per ammodernare la rete serve insistere negli investimenti da pianificare con un coordinamento ancora più forte e una condivisione di problemi e soluzioni con tutta la comunità. Abbiamo evidenziato la necessità di una maggiore attenzione nell’esecuzione dei lavori e avviata la valutazione per riaprire uno sportello di Acque".

Dal canto suo il presidente Millozzi spiega: "Le segnalazioni e le critiche, espresse in termini costruttivi dalla sindaca Cenni, sono legittime: le abbiamo raccolte, ribadendo l’impegno nel cercare di migliorare la nostra azione. Purtroppo la condizione in cui versa il servizio a Poggibonsi, per le peculiarità storiche e geo-morfologiche del territorio e per una eredità infrastrutturale piuttosto critica, è ormai nota". Dal 2016 al 2023, a Poggibonsi, Acque rimarca di aver effettuato investimenti per 18 milioni, specie con riferimento all’acquedotto, al quale sono stati riservati 14,7 milioni.

Acque ricorda che sono già stati pianificati alcuni tra gli interventi più urgenti, per 2 milioni di euro. Il primo in viale Marconi. Poi toccherà alla seconda parte. In via Lombardia, zona Fosci, avanza il cantiere per la posa in opera di 780 metri di nuove condotte. Operazioni in corso anche in via Gallurì, nella riqualificazione della strada da parte del Comune. Tecnici al lavoro anche in via Boccabarili, nel quartiere di Calcinaia, per l’installazione di 330 metri di condotte e in via Cesare Andreuccetti per un chilometro di nuove tubazioni. Riguardo a Cepparello, Acque conferma la copertura finanziaria dell’intervento di adeguamento e la conclusione dell’iter progettuale.