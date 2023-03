Conferenza internazionale studenti Il liceo Volta di Colle sotto i riflettori Il Rinascimento spiegato all’Europa

Ezra Pound sosteneva che il Rinascimento non è stata un’epoca, ma un temperamento. Lo stesso temperamento che ha avvolto gli studenti del Volta di Colle. È con questa indole che gli studenti delle classi 4 C e 4 G del liceo Alessandro Volta di Colle si sono presentati alla Seconda Conferenza Internazionale degli Studenti. La conferenza si è svolta all’Auditorium al Duomo di Firenze sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con i patrocini del Comune di Firenze, della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e del Consolato di Grecia a Firenze.

Lo scopo della Conferenza Internazionale degli Studenti è quello di far conoscere agli studenti greci ed europei l’istituzione della capitale europea della Cultura. Le classi partecipanti hanno dovuto scegliere tra due temi proposti dagli organizzatori: la culla del Rinascimento e la lotta contro la crisi climatica. Gli studenti del liceo Volta hanno optato per il Rinascimento. La classe 4 C ha realizzato due video.

Un video, dal titolo ‘La Cupola Perfetta’, che tratta la storia della difficile realizzazione della cupola del Brunelleschi. Le studentesse e gli studenti hanno curato le riprese con un drone alla cupola della Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte (Barberino) che riproduce esattamente quella della cattedrale fiorentina. L’altro video, dal titolo ‘Intervista al Divino Ribelle’, contiene un’ironica intervista impossibile a Michelangelo, il quale spiega le varie collocazione del David. L’altro lavoro realizzato dalla classe quarta del liceo classico consiste in un modellino del Duomo di Firenze. Gli studenti hanno realizzato con certosina precisione e pazienza il modello, non certo di facile realizzazione, del capolavoro fiorentino per eccellenza. Tanta è stata la soddisfazione di studenti e insegnanti che hanno coadiuvato i lavori dei ragazzi. Tra le professoresse Roberta Pistolesi e Sabrina Bastoni per Storia dell’Arte e la professoressa Romina Belli per la lingua Inglese. "Lo spirito e scopo di questo evento è presentare interventi didattici degli studenti agli studenti – afferma in una nota il liceo Volta di Colle – forse il miglior metodo metodologico-didattico per imparare".

Lodovico Andreucci