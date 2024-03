Confconsumatori e Adiconsum non invitate da Corecom

"Apprendiamo con piacere dell’incontro del Corecom a Siena che ha deciso di presentarsi a istituzioni locali, associazioni, media, ma, senza intenti polemici, sarebbe quantomeno interessante sapere se c’erano rappresentative dei consumatori. Ci preme evidenziare come due associazioni non abbiano avuto alcuna segnalazione né invito in merito a tale iniziativa", scrivono Duccio Panti delegato di Confconsumatori Siena e Patrizio Lucchesi presidente Adiconsum. "Le associazioni che rappresentiamo a livello provinciale - proseguono –, se correttamente informate ed invitate, non avrebbero fatto altro che consolidare, rafforzare e dare maggior attendibilità all’importante ruolo che svolge il Corecom a tutela dei cittadini. A questo punto, ci viene da chiederci, visto che l’evento era per ’presentarsi’, chi e quanti erano stati invitati e informati dell’evento".