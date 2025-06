Trent’anni di Fondazione Mps. Rossi: "Oggi siamo un ente a servizio del tessuto sociale"

"Questa non è un’autocelebrazione, ma la volontà di raccontare cosa è e cosa fa oggi al Fondazione Mps". Il presidente Carlo Rossi definisce in maniera chiara la cornice entro cui inserire l’iniziativa di ieri al Santa Maria della Scala e quelle che verranno: "Una comunità che cresce insieme" è quella incarnata dalla Fondazione, che superate le difficoltà del passato svolge oggi un ruolo "a servizio dei bisogni espressi dal tessuto sociale". Ci sono altri momenti per approfondire anche i passaggi per approfondire i numeri della fase di crisi - come la relazione del provveditore Forte -, perché a fronte delle innegabili difficoltà del passato, ora contano il presente e soprattutto lo sguardo al futuro.

"Auspico che gli storici – ha detto Rossi – sapranno ricostruire i dettagli un una stagione per certi versi ancora da decifrare. Oggi conta che la Fondazione Mps appartenga alla comunità che l’ha generata e che risponda in termini di capacità di coprogettazione e cofinanziamento, per accrescere sempre più il capitale umano, cosa di cui c’è grande bisogno".

Un ruolo riconosciuto dai vertici istituzionali intervenuti: il sindaco Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti, il presidente Acri Giovanni Azzone.

Il sindaco Fabio ha ricordato che la Fondazione "ha attraversato sfide complesse, trasformazioni radicali, esercitando quasi sempre un ruolo di promotrice sociale, sempre ben ancorata alle istanze del territorio". Ha poi ripercorso il legame con una storia secolare, con quelle "radici che affondano nella precisa scelta delle istituzioni laiche della nostra città nel 1472. Un gesto lungimirante che ha attraversato i secoli, mantenendo un legame ancora vivo e vitale con la città". Sottolineata poi una "collaborazione che si basa su una visione comune: promuovere il benessere del territorio, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità" e chiedendo che la Fondazione "abbia un ruolo strategico nella crescita della città, evitando che le progettualità siano vissute come autoreferenziali". Parole di grande elogio per il presidente Rossi, che "ha incarnato con visione, serietà e senso di responsabilità l’idea di guida di una Fondazione aperta all’ascolto. Riconoscinmtno per serietà visione senso responsabilità".

La presidente della Provincia Agnese Carletti ha descritto una Fondazione Mps "molto più di un ente erogatore di risorse, un ponte tra il passato e le opportunità del futuro. È ancora oggi indispensabile per la capacità di ascoltare i bisogni del territorio, garantendo sostegno alla programmazione degli enti locali e favorendo opportunità per i giovani, come per la preservazione del patrimonio culturale". L’importante, ha aggiunto, è "poter guardare al futuro con speranza, costruendo progetti strategici che rispondano alle mutate esigenze del territorio. L’appello che rivolgo a tutti è: continuiamo a lavorare insieme come istituzioni, territorio, cittadini".