Concorso fotografico ’Sguardi solidali’. Ecco tutti i premiati

Amici diventati coinquilini, ragazzi disabili che giocano (e crescono) insieme, un infermiere che cura un bambino in Etiopia. Sono le fotografie che hanno vinto il concorso ’Sguardi solidali’, organizzato dalla Delegazione Cesvot di Siena.

Il primo premio è andato a Sofia Rocchigiani per un autoscatto con i ragazzi di Casa Dolce Casa; secondo posto per Valeria Dionisi con la foto che racconta un momento di gioco tra amici; il terzo premio è stato assegnato a Margherita Nardi, che ha scattato una foto in Etiopia in cui si vede Andrea, un infermiere volontario mentre cura uno dei tanti bambini accolti dalle suore De Focauld.