Concerto: "Piano Duos" per la Chigiana

Stasera alle 21.15, nella splendida cornice di Palazzo Chigi Saracini a Siena, il Chigiana International Festival & Summer Academy “Dérive” presenta “Piano Duos”, una serata di grande valore musicale che celebra i 45 anni di attività del duo pianistico Redaelli–Bellocchio. Un traguardo significativo per Stefania Redaelli e Maria Grazia Bellocchio, protagoniste di un lungo sodalizio artistico dedicato con passione e competenza alla diffusione del repertorio per due pianoforti, con particolare attenzione alla musica del Novecento e alla nuova creazione contemporanea.

Per l’occasione, le due pianiste guideranno il pubblico in un avvincente itinerario sonoro attraverso cinque capolavori del secolo scorso, firmati da Pierre Boulez, Dmitrij Šostakovič, Bruno Maderna, Mauricio Kagel e Igor Stravinskij. Un programma che riflette la straordinaria varietà di linguaggi ed estetiche della musica del Novecento, in cui il dialogo tra i due strumenti si trasforma in tensione, rifrazione, polifonia e invenzione timbrica.

Il concerto si inserisce nell’ampio e articolato focus che l’Accademia Chigiana dedica quest’anno a Pierre Boulez (1925–2016), in occasione del centenario della nascita del grande compositore francese. Il concerto è realizzato con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Institut français Italia, e con il sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea.

Biglietteria e informazioni – I biglietti potranno essere acquistati on-line sui siti www.chigiana.org o www.TicketOne.it e presso le Biglietterie di Palazzo Chigi Saracini; il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi, a partire da due ore prima dello spettacolo. Per informazioni: tel. 0577-220922 oppure via e-mail: [email protected].