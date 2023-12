Concerto per la solidarietà. Aiuti divisi in tre progetti

La solidarietà moltiplicata per tre, sarà sotto i riflettori del tradizionale concerto degli auguri del Coro ‘Servi della Gioia’. In programma oggi alle 11 nella Sala Maggiore del teatro Politeama di Poggibonsi. Il ricavato andrà tutto in beneficenza e quest’anno servirà per sostenere l’avvio dell’attività dell’Associazione QuaViO (organizzazione di volontariato) in Valdelsa, a sostegno dei malati oncologici presi in carico all’ospedale di Campostaggia. Un terzo del ricavato andrà in aiuto del grande lavoro dell’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi e un’altra parte alla Casa Famiglia ‘San Pietro a Cedda’. Tre importanti progetti che potranno beneficiare della generosità del pubblico che ogni anno riesce a decretare il tutto esaurito per questo atteso appuntamento con la musica e la bontà. Oltre cinquanta coristi e alcuni musicisti si esibiscono sulle note delle più famose canzoni natalizie e dei brani pop rock arrangiati in chiave gospel dal Maestro Emanuele Biotti che dirige tutto l’ensemble. Il coro è nato all’interno delle parrocchie locali e le sue esibizioni hanno sempre finalità benefiche. "Cercheremo - promettono dal Coro - di farvi divertire ed emozionare, come sempre". Il concerto fa parte della programmazione patrocinata da Comune di Poggibonsi, Via Maestra Centro Commerciale Naturale, Fondazione Elsa ed associazioni di categoria e promossa come La Via Maestra del Natale. I Servi della Gioia sono nati nel 2007 dall’unione di persone provenienti da varie realtà corali, in occasione del matrimonio di quello che ne sarebbe poi diventato il Maestro, Emanuele Biotti. Progressivamente arricchito dall’ingresso di altri componenti, il coro attualmente conta circa 35 elementi di ogni età e si avvale, in occasioni particolari, di solisti e di una band strumentale. La sua prima e fondamentale vocazione, in sintonia con la sua origine, è l’animazione della cerimonia liturgica dei matrimoni attraverso il canto che rende partecipi gli sposi stessi. A questa primaria attività si è affiancata nel tempo l’esecuzione di concerti. Fabrizio Calabrese