’Concerti del lunedì’. Protagonisti i giovani talenti del Franci

La Sala Rosa dell’Università di Siena si riempie di note con i ‘Concerti del lunedì’, la rassegna musicale che vede protagonisti gli allievi del Conservatorio Rinaldo Franci. Il prossimo appuntamento, intitolato ‘Un viaggio nelle epoche con l’oboe’, è in programma il 15 gennaio alle 18.30. L’ingresso alla Sala Rosa, in Piazzetta Silvio Gigli, 1, è gratuito e non occorre prenotazione. I protagonisti del primo appuntamento invernale saranno i giovani musicisti Niccolò Emanuele Rossi, all’oboe, e Matteo Guasconi, al pianoforte. Il programma prevede brani di Telemann, Saint-Saëns e Schumann.