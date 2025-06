"Concentriamoci sulle piccole imprese"

A concludere i lavori, l’assessore all’economia e alle attività produttive della Toscana Leonardo Marras. "lo spaccato che emerge da questi dati ci consente di immaginare il futuro, non solo come performance economica ma anche con i suoi risvolti sociali. Ciò che emerge, in primis, è che viviamo in una realtà fortemente dipendente dall’esportazione. Durante gli ultimi anni, questa realtà è stata sottoposta a diversi momenti di stress. Così come avvenne durante il periodo pandemico, con una regione che più di altre si trovò a subire il fermo delle produzioni, lo stesso sta avvenendo – per ragioni diverse – oggi. Le incertezze internazionali e l’imprevedibilità dei mercati statunitensi causano per noi una flessione e la Toscana è tra le regioni che rischia di avere le conseguenze peggiori a seguito delle politiche di Trump". Significativi anche i commenti su turismo e piccole imprese. "Non è il caso di festeggiare i dati sul turismo, poiché non possiamo attribuire a quest’area una funzione che non è pronta ad acquisire. Il turismo non può sostituire la produzione e la ricchezza prodotte dalla manifattura, perché è ancora troppo povero, poco digitalizzato e poco sostenibile. Di certo avrà una crescita nei prossimi dieci anni perché, secondo dati ufficiali, saranno sempre di più coloro che accederanno ai viaggi. È bene dare al turismo il valore che merita ma è cruciale che cominciamo a preoccuparci delle piccole imprese. Si tratta di destinatari scarsamente propensi all’innovazione ed è per questo che bisogna trovare il modo di collegare questo settore importantissimo alla ricerca. Abbiamo da poco presentato un fondo di investimento per innovazione e industrializzazione e presto presenteremo un bando che permetta la collaborazione tra le imprese. Solo così possiamo sviluppare l’indipendenza delle nostre imprese ed essere meno legati al mondo estero".