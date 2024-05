Competitività territoriale. Nuovi scenari

’Nuovi scenari per la competitività territoriale’ è il titolo dell’incontro promosso dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, da Acri e dal Fondo per la Repubblica digitale: l’appuntamento è domani dalle 10.30 presso Innovation Center di Fondazione Cr Firenze, in Lungarno Soderini.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dei promotori, quindi da Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps e coordinatore della Consulta delle Fondazioni toscane, da Bernabò Bocca, presidente Fondazione Cr Firenze, dal presidente Acri Giovanni Azzone e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A seguire gli interventi di Luca Valcarenghi, professore e prorettore all’informatizzazione della Scuola Sant’Anna di Pisa e di Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud. Poi la tavola rotonda e infine alcune testimonianze su esperienze a confronto: intervengono Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Aldo Frigeri direttore della formazione del Centro studi turistici, Luigi Malenchini presidente Fondazione 42 Firenze e Antonello Vitiello, direttore generale Fondazione Mita Academy. Modera la giornalista Rai Barbara Carfagna.