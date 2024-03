Compagnia Arcieri Trionfi e grandi prestazioni agli italiani indoor La Compagnia arcieri Ilcinesi di Montalcino trionfa a Pordenone, conquistando medaglie e riconoscimenti. Marcella Tonioli si distingue con l'oro nei senior e negli assoluti, partendo poi per gli Europei in Croazia. Successi anche per altri atleti montalcinesi.