Commissione paesaggio. Il Comune cerca tre esperti esterni

Al via la selezione pubblica per il rinnovo della Commissione Comunale per il Paesaggio: il Comune di Siena cerca tre esperti in materia paesaggistica e ambientale. Possono essere nominati nella Commissione professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; professionisti che siano o siano stati iscritti agli Albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o geologica; dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze sui temi attinenti al paesaggio. La candidatura va presentata entro il 24 ottobre.