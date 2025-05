Commissione. David Rossi, nuove audizioni

Nuova audizione della commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, che procede i suoi lavori dopo il sopralluogo a Siena. Ieri, al termine delle votazioni d’aula, è stata la volta di Giovanna Ricci, ascoltata per un’ora in seduta pubblica, prima di passare alla parte secretata come annunciato in un paio di passaggi delle dichiarazioni. Intorno alle 21 il presidente Gianluca Vinci, concluse le domande, ha disposto il passaggio alla parte segreta, nella quale Ricci aveva annunciato che avrebbe detto alcuni nomi su persone, a suo dire, informate o coinvolte in quello che ritiene essere stato un omicidio. Le audizioni proseguiranno nelle prossime settimane (ancora non è stato pubblicato il calendario ufficiale), mentre in parallelo proseguiranno i lavori di indagine, a partire dalla nuova perizia sull’orologio di David Rossi, elemento ritornato più volte nel corso delle varie inchieste degli anni scorsi e che ora sarà sottoposto a nuove valutazioni.

La commissione d’inchiesta era stata istituita nella scorsa legislatura ed è stata ripresa anche in quella attuale, con l’obiettivo di valutare nuovi elementi per approfondire le circostanze della morte del capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio. Per la magistratura si è trattato di suicidio, ma la famiglia ha continuato negli anni a chiedere nuove indagini, nella convinzione che invece si sia trattato di suicidio.

Orlando Pacchiani