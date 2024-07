Comitato Risto e Bar: "Pronti a collaborare"

Fiduciosi e speranzosi è così che il Comitato Risto e Bar di Colle si pone a seguito delle elezioni comunali colligiane che hanno visto vincere il sindaco Piero Pii. "Siamo pronti alla collaborazione con la nuova amministrazione – afferma il Comitato Risto e Bar per bocca della presidente Moira Mezzedimi –. L’impronta, almeno da parte nostra è sempre la medesima: impegnarci e condividere iniziative e progetti per il bene della città. Il nostro obiettivo, come nel passato, è quello di rendere non solo la nostra città viva, ma anche appetibile per nuovi target di clientela. A Colle come tutti ben sanno e come è stato dimostrato è una comunità ed un luogo con una forte vocazione culinaria. Quello che serve è, però, lavorare sull’approccio e sulla condivisione delle iniziative". Il Comitato nasce nel periodo più buio per attività di questa tipologia, ovvero durante la pandemia. Si parla di circa quaranta attività colligiane che ne fanno parte. Tutte unite dalla volontà di lavorare per la città. "Siamo pronti a metterci alla scrivania con la nuova amministrazione per ideare, progettare e pensare alla nostra città – continua la presidente –. Siamo un gruppo apolitico ed apartitico, siamo però speranzosi e fiduciosi. Naturalmente ci poniamo come una risorsa non solo per il Comune, ma per tutto il sistema commerciale e di attività colligiane. Siamo un gruppo unito che non solo ha delle idee, ma anche dei progetti che vogliamo condividere, tutto per sviluppare la nostra Colle". "Siamo a disposizione – concludono dal Comitato per voce della Mezzedimi –. Abbiamo attraversato degli anni molto difficili. Ora inizia un percorso con la nuova amministrazione e siamo anche curiosi di vedere quale saranno i risvolti dei prossimi anni".

Lodovico Andreucci