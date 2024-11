Siena, ecco il nuovo comandante della Municipale. Rossi: “Da senese, una grande emozione”

Siena, 11 novembre 2024 – “Da senese sono molto emozionato”. Pensando ovviamente anche al Palio. Alessandro Rossi è il nuovo comandante della Polizia Municipale ed è stato presentato in Comune dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

"Sono a disposizione dei cittadini – dice Rossi – E’ per me un grande onore ricoprire questo incarico. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che mi ha accordato affidandomi un carico importantissimo per la città. Ringrazio anche l'assessore Tucci e il Comandante vicario Alfredo Zanchi, abbiamo già avuto modo di parlare e sono convinto che insieme a loro faremo un ottimo lavoro”.

Il sindaco Nicoletta Fabio con il nuovo comandante della Polizia Municipale, Alessandro Rossi (Foto Lazzeroni)

“Un grande ringraziamento per il lavoro svolto – ha detto il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio - ad Alfredo Zanchi (fino a ora comandante facente funzioni, ndr), che saprà dare ancora il suo fondamentale contributo alla comunità senese, anche nel supportare il nuovo Comandante, al cui va l’augurio di buon lavoro. Sappiamo bene quale sia il probante compito della nostra Polizia Municipale, in una città unica e peculiare come Siena, anche come primo punto di riferimento sul territorio per tutta la comunità”.

Alessandro Rossi, nato a Siena nel 1967 e con una vasta esperienza come responsabile del Servizio Polizia Municipale in diverse amministrazioni, entrerà formalmente in carica venerdì 15 novembre. La nomina resterà valida fino al 14 novembre 2027, salvo revoca.