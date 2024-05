Colpo nel camper di due turisti: condannato

Le bellezze della natura e i prodotti dell’enogastronomia calamitano i turisti. Che in Valdichiana affollano gli agriturismo e richiamano gli appassionati della vacanza in camper. Ma oltre ai visitatori, italiani e stranieri, ci sono anche le bande di ladri e rapinatori pronte ad entrare in azione per pochi spiccioli. Com’era successo a Trequanda, il 30 settembre 2020, quando si cominciava appena a rialzare la testa dall’ondata di covid. Una coppia di turisti tedeschi aveva chiuso il camper andando a fare acquisti, in particolare l’olio che a Trequanda è davvero un’eccellenza. Approfittando della loro assenza la banda era entrata in azione. Una donna avrebbe atteso i due complici in auto, pronta a partire. Ma gli stranieri erano rientrati vedendo uscire dal caravan due persone. Compreso cosa accadeva avevano cercato di fermarli ma, incuranti della presenza del ragazzo, poi caduto a terra, si erano dileguati. Venendo fermati però nella provincia di Arezzo. La donna che era alla guida della macchina è stata condannata in un altro procedimento, era rimasto aperto quello per i due che entrarono nel camper da cui portarono via un borsello con 40 euro. Uno, difeso dall’avvocato Giuseppe Bianchi che ha rivendicato il riconoscimento non certo, è stato assolto dal collegio Frangini per non aver commesso il fatto. L’altro, assistito da un legale romano, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi.

La.Valde.