Colonna sonora dei parchi dedicata al liscio

La colonna sonora nei Parchi delle Terme di Chianciano è dedicata a lei Anna Maria Allegretti la nuova icona del liscio italiano. E’ una giovane cantautrice, interprete appassionata e innovativa che sta ridefinendo il genere per una nuova generazione di ascoltatori. Con la sua voce vibrante e il carisma sul palco, ha conquistato il cuore del pubblico in tutto il Paese, diventando rapidamente un punto di riferimento nel mondo della musica popolare italiana. Nata e cresciuta in una famiglia di musicisti, Anna Maria ha respirato l’aria del liscio fin dalla più tenera età. La sua formazione musicale è stata plasmata dalle melodie travolgenti dei grandi maestri del genere. Sarà oggi in concerto a Chianciano presso la Bussola Inn, per una domenica all’insegna di una grande e nuova orchestra.