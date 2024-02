Collezione numismatica. Omaggio al paesaggio

C’è anche il territorio senese protagonista nella Collezione Numismatica 2024 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La presentazione è avvenuta al Mef alla presenza anche del ministro Giancarlo Giorgetti e di Mara Venier nel ruolo di moderatrice. Sono 19 le tematiche presenti nella Collezione, per il 2024 è la Toscana, insieme al Molise, a rappresentare la "Serie Cultura Enogastronomica Italiana" con la specialità "Vinsanto e Cantucci". Nel dritto della moneta, in primo piano, spiccano i tipici cantucci e il Vinsanto toscani, prodotti che trovano anche nel senese una tradizione importante. E se in questo lato si può scorgere la cupola di Brunelleschi del Duomo di Firenze, il Campanile di Giotto e la Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, nel rovescio della moneta, in evidenza, si nota il caratteristico paesaggio delle colline senesi che precedono delle distese di vigneti, i cipressi, albero simbolo delle nostre zone, il litorale toscano sul Mar Tirreno. Ma non mancano i dettagli da ammirare, in un’opera che unisce enogastronomia, architettura e paesaggio. L’artista è Marta Bonifacio, la moneta, il cui valore nominale è di 5 euro, sarà in vendita dal 5 marzo, contingente 7.000, al prezzo di 30 euro. Un oggetto che, c’è da immaginarselo, catturerà l’interesse degli appassionati in una Collezione 2024 che omaggia anche nomi importanti e che hanno fatto la storia nei propri campi come Rita Levi Montalcini, Pietro Mennea, ma anche la Ducati, e, per gli appassionati di musica, il brano "Albachiara" di Vasco Rossi. Per la "Serie Capitali italiane della Cultura" c’è Pesaro e chissà che tra qualche anno anche la Valdichiana Senese, candidata per il 2026, non possa risplendere anche nella prestigiosa moneta.

Luca Stefanucci