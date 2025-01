Colleverde per ora non trasloca. Dopo le vacanze natalizie, il rientro sarà all’Osservanza

I bambini e il personale della scuola Colleverde per il momento torneranno nella loro sede, ospitata nel convento adiacente alla basilica dell’Osservanza a Siena. Non sarà immediato dunque il trasferimento, che l’assessore Lorè ha comunque dato per certo entro il mese di gennaio.

L’annuncio era stato dato a ridosso dell’inizio delle vacanze di Natale ai rappresentanti di classe. "La struttura – ha affermato a La Nazione l’assessore Lorè – ha diverse problematiche che si trascinano da anni e a cui nessuno ha fin qui mai provato a porre rimedio. Non si tratta di criticità per la sicurezza degli scolari, ma di una serie di questioni che con il tempo si sono sommate, come per esempio alcuni avvallamenti nei corridoi, il guano dei piccioni e la sporcizia dei sottotetti".

Dove sarà spostata la scuola? Dall’amministrazione comunale non si sbilanciano, alcuni sopralluoghi sono già stati effettuati in alcune strutture nell’area nord est della periferia ma per il momento non trapelano scelte definitive e di certo non sono state comunicate ai diretti interessati.

"La misura è colma – ha detto ancora l’assessore Lorè –. Questo tipo di manutenzione spetta alla proprietà, il Comune non può intervenire e non è messo in grado di farlo. Se la struttura fosse di proprietà comunale la situazione sarebbe diversa, ma non è più possibile, in questo contesto, sopportare queste criticità. Per cui ci prendiamo l’onere, probabilmente a gennaio, di spostare la scuola in un’altra sede temporanea che decideremo entro breve. Terremo conto di tutte le questioni relative allo spostamento, a partire dai servizi alle famiglie con le quali il dialogo sarà costante. Dopo lo spostamento penseremo a una sede definitiva".