Colle, vola via parte di tetto. All’Agrestone pianta giù vicino ai passanti

La tempesta sferza in Valdelsa e se la prende in particolar modo con Colle e Poggibonsi. Tra alberi caduti e tetti danneggiati ora arriva la conta dei danni. Il fatto più eclatante è stata la caduta di grossi alberi nel parco dell’Agrestone a Colle. Si è tratta di una grande quercia ed una più piccola. "Abbiamo sentito un grande boato – affermato una residente dell’Agrestone – inizialmente non avevamo capito che si trattava della caduta di alberi. E’ avvenuto nella mattina e sono intervenuti immediatamente dalla polizia municipale, dal cantiere comunale ed anche la protezione civile. Mi hanno riferito che alcuni stavano passeggiando nei dintorni, mi chiedo come si possa rischiare così con questo tempo, quando hanno raccomandato di non muoversi di casa". Dalle 22 di giovedì sera i vigili del fuoco del comando di Poggibonsi sono intervenuti più di dieci volte per alberi pericolanti o perché effettivamente caduti su dei tralicci dell’Enel. Il numero di interventi è replicato, poi, ieri mattina, quando, il vento non ha interrotto la sua corsa ed ha continuato a creare disagi. Problemi, quindi, in tutta la Valdelsa, ma in particolare a Poggibonsi e Colle. In quel del centro urbano poggibonsese i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nella centralissima via Trento e via Giorgio Riesci per il pericolo di caduta di una conduttura di acqua piovana. Gli interventi hanno riguardato anche tutta l’area urbana per il pericolo di rami e tegole. A Colle il vento ha, addirittura, parzialmente scoperchiato una casa in via Garibaldi, per questo i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile il terrazzo ed una camera dell’abitazione. Sul versante di San Gimignano alcuni cassonetti ribaltati e qualche albero abbattuto, come per esempio, lungo la Sp127 per Ulignano in località il Mattone. La protezione civile e tutta la macchina delle amministrazioni pubbliche si è, comunque, mossa in modo coordinato e risolvendo le problematiche in tempi brevi.

Lodovico Andreucci