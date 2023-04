Colle Val d’Elsa, crolla parte del soffitto di una residenza per anziani. Non ci sarebbero feriti

Colle Val d’Elsa (Siena), 16 aprile 2023 – Crollo di una porzione di soffitto in una residenza per anziani: È accaduto a Colle di Val d’Elsa (Siena) all’istituto privato Casa San Giuseppe in pieno centro di Colle Bassa, via Martiri della Libertà. Già dalle prime ore di questa mattina i responsabili della struttura insieme al sindaco Alessandro Donati si sono mobilitati per adempiere a tutte le operazioni del caso. Tra queste anche la messa in sicurezza, grazie al contributo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Campostaggia.

Informazioni circa la situazione sono ancora in aggiornamento, ma non si riscontrano feriti. Si rende, però, necessaria l’evacuazione della struttura, o almeno di una porzione. Dovrebbero essere ben sei gli ospiti che saranno trasferiti ed accolti in una residenza sociale di natura pubblica. Da fonti interne all’amministrazione comunale viene confermato che si è trattato di un cedimento del soffitto, ma nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente. Di conseguenza sono in corso le operazioni di messa in sicurezza

Notizia in aggiornamento